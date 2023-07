La decisión de Luis Enrique con Mbappé en su debut como técnico del PSG: ¿Y Keylor Navas?

El delantero francés, que no tiene garantizada su continuidad en el conjunto parisino tras confirmar que no renovará su contrato más allá del 2024, arrancó la ‘era Luis Enrique’ fuera del once inicial.

La alineación titular que mandó el técnico asturiano estuvo conformada por tres de los refuerzos que ha anunciado el PSG en este mercado: Marco Asensio, Manuel Ugarte y Lucas Hernández.

También iniciaron futbolistas que ya estaban en el plantel como el centrocampista español Fabián Ruíz y el lateral marroquí Achraf Hakimi. Layvin Kurzawa, quien ha sido uno de los descartes del club en las últimas temporadas, apareció en el primer 11 de ‘Lucho’.