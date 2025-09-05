Luis Enrique es hospitalizado tras sufrir accidente en bicicleta: estas fueron las duras fracturas y el estado de su salud

El Paris Saint-Germain informó este viernes, a través de sus cuentas oficiales, que su entrenador Luis Enrique sufrió una caída en bicicleta y fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde será operado de una fractura de clavícula. “El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”, indicó la institución parisina en su comunicado.

La situación genera incertidumbre sobre su presencia en el banquillo para los próximos compromisos del equipo, aunque el PSG aún no ha dado detalles sobre los plazos de recuperación del técnico español.