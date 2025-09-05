Internacionales

Luis Enrique es hospitalizado tras sufrir accidente en bicicleta: estas fueron las duras fracturas y el estado de su salud

El PSG informó en sus redes sociales que el entrenador Luis Enrique termina en urgencias de un hospital tras accidente de bicicleta

2025-09-05

El Paris Saint-Germain informó este viernes, a través de sus cuentas oficiales, que su entrenador Luis Enrique sufrió una caída en bicicleta y fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde será operado de una fractura de clavícula.

“El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”, indicó la institución parisina en su comunicado.

La situación genera incertidumbre sobre su presencia en el banquillo para los próximos compromisos del equipo, aunque el PSG aún no ha dado detalles sobre los plazos de recuperación del técnico español.

El extécnico del F.C. Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia y tendrá que pasar por quirófano. Su equipo tiene por delante el partido liguero ante el Lens el domingo 14, mientras que el miércoles 17 debutará en la máxima competición europea de clubes contra el Atalanta italiano.

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
