EXCLUSIVA con Luis Fernando Suárez: “Que le vaya bien a Diego Vázquez y a toda Honduras”

Luis Fernando Suárez dejó atrás sus vacaciones en Colombia y ahora está con las pilas cargadas para atender la agenda mediática de la selección de Costa Rica, selección a la que clasificó al Mundial de Qatar 2022 y que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. "Me siento como un niño chiquito", afirmó el técnico colombiano en EXCLUSIVA a Diario DIEZ, quien ha llevado a las citas mundialistas a Ecuador en 2006 y Honduras en 2014. Luis Fernando Suárez logró el boleto a Qatar jugando el repechaje intercontinental, tras ser cuarto en Concacaf, eliminando a Nueva Zelanda por 1-0. Estará en el grupo de la muerte. "Ha sido bonito y espectacular. Más como se consiguió, porque estábamos complicados y la verdad que este momento lo he disfrutado como un niño chiquito, estoy bastante bien, feliz y gracias a Dios se pudo conseguir la clasificación. Estar otra vez en Mundial es muy lindo. LA ENTREVISTA ¿Asumo que está de vacaciones en Colombia?

No, regresé hoy (a Costa Rica), si estaba en Colombia y hoy (lunes) estoy acá y listo para trabajar. Ya toca volver a trabajar. España, Alemania y Japón, ¿Qué nos puede decir de sus rivales?

Todo hay que afrontarlo con categoría, ser muy competitivo, siendo consciente de las dificultades y de las fortalezas que tiene el equipo, pero que también de alguna manera nosotros tenemos que ser protagonistas. Eso es lo más importante, ser protagonistas donde esté o donde quiera que le ponga la suerte o la vida, uno tiene que buscar de alguna manera en ser competitivo y protagonista. ¿Dónde sufrió más, con Honduras o con Costa Rica?

No, sin duda que con esta. Fue mucho más sufrida, mucho más dura. ¿Qué sentimiento tiene para usted esta clasificación partiendo de todo lo que ha hecho en su carrera deportiva?

Pues, con todo lo que se vivió antes que de estar casi eliminados en la primera vuelta significa mucho, porque se hicieron cosas. Amanecimos un día de una manera y por la tarde teníamos que cambiarlo todo... lo cambiamos todo y respondió bien. La gente en la parte emotiva fue espectacular, los jugadores me parece que se metieron mucho en el rol de querer clasificar y fue significativo. Me parece que esta tercera clasificación con Costa Rica significa mucho para mí y ahora mucho más que cualquier otra. Claro, siendo las otras dos muy bonitas. (Clasificaciones con Ecuador y Honduras). ¿Qué sentimiento se le viene cuando le digo: Honduras?

Un agradecimiento profundo por todo. Primero por haber confiado en mí y después por sentir el cariño de la gente. Cuando a mí me mencionan a Honduras o cuando me encuentro con algún hondureño conservo muy gratos recuerdos. Todos los recuerdos que tengo de Honduras son buenos. El vivirlo y el conocer a cada uno de los hondureños me parece que fue espectacular para mí.

¿Ha seguido a nuestra Selección Nacional?

Ahora es muy difícil hacerlo. Estoy en otra parte del continente y uno no mira mucho. Realmente tengo un conocimiento muy tangencial, pero siempre hago muchas fuerzas para que a los hondureños les vaya bien. Partiendo de su conocimiento, ¿por qué cree que no hemos ido al Mundial en los últimos años?

No me atrevo a dar un diagnóstico. Ahí tendría que saber mucho más de lo que ha ocurrido en Honduras. En la eliminatoria usted se enfrentó a Honduras, ¿Cómo vio al equipo en relación al que usted dejó?

A mí me gustó lo que hizo o estaba haciendo Honduras. Me parece, o lo que lo yo miraba, es que los resultados no estaban acordes a como jugaba. Pero en mucho... Honduras estaba jugando bastante bien. ¿Qué sabe del nuevo técnico de Honduras, Diego Vázquez?

No mucho, pero lo que te puedo decir es que le deseo lo mejor, básicamente eso es lo que yo quiero, es mi mensaje que le vaya muy bien a Honduras, que le vaya bien a él (Diego Vázquez) y sobre a todo a Honduras.