Rambo, sin pelos en la lengua: considera que le “envidian” en la Fenafuth y revela cuándo se retirará del fútbol

Julio César “Rambo” de León ha decidido que colgará las botas pronto y ya tiene planeado el lugar donde vivirá tras su retiro del fútbol.

El fin de semana se la pasó jugando partidos de exhibición con las leyendas de Honduras, pero manifestó que su deseo es continuar al menos el próximo torneo con el San Juan de Quimistán en la Liga de Ascenso.

“Quiero (jugar) un año más. Físicamente estoy bien, me la gozo, me divierto y cuando un jugador no tiene lesiones ni vicios, es lo que a uno le alarga la vida”, dijo el futbolista de 42 años al periodista Americo Navarrete.