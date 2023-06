Presidente de Francia toma decisión con Mbappé que afecta a Real Madrid y la brutal frase de Al Khelaifi: “Es una traición”

El futuro de Mbappé en el París SG está de nuevo en el aire después de que el jugador, apetecido por el Real Madrid , anunciase el martes que no negociará el año adicional que tenía firmado con su club, por lo que al final de la próxima temporada quedará libre.

Interrogado por una joven seguidora del PSG durante un acto en París, Macron aseguró no tener noticias nuevas sobre la situación del futbolista, “pero voy a tratar de presionar” para lograr que se quede en el club francés, pese a que el jugador de 24 años informó a la entidad que jugará la próxima temporada en el Parque de los Príncipes, pero que no activará la cláusula contractual que le permitiría ampliar el vínculo hasta junio de 2025.

“Yo solamente confirmé que no voy a activar el año adicional previsto en el contrato. Con el PSG nunca hemos discutido una extensión, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada”, declaró.

“Nunca son buenas noticias cuando alguien como Messi se va, no entiendo por qué tanta gente estaba aliviada de que se fuera”, lamentó.

Mbappé también se mostró contrariado por las críticas al argentino: “Estamos hablando de Messi, hay que respetarlo, pero al contrario, no tuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena pero es así, habrá que hacer lo posible por reemplazarlo”.

-LA FRASE DE AL KHELAIFI-

En las últimas horas, Nasser Al Khelaifi tuvo una reunión con la madre de Mbappé, pero la postura del Paris Saint Germain es inalterable: o renueva su contrato, o se marcha vendido ahora mismo

Mbappé fue claro “Nunca le pedí al PSG que me vendiera o que me quiero ir”. El francés va a cumplir su contrato, pero podría salir gratis del PSG, cosa que Nasser Al Khelaifi no quire.

“Esto es una traición”, deslizó por lo bajo Al Khelaifi a sus íntimos, según informa Le Parisien. El presidente de PSG está muy molesto con Kylian.