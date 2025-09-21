¡Duro golpe para Guardiola! Arsenal le arrebató el triunfo al City en los últimos minutos con un golazo de Martinelli

<b>Manchester City </b>se presentó este domingo en el Emirates Stadium y estuvo a punto de vencer al <b>Arsenal </b>(1-1) si no hubiese sido por la gran anotación de <b>Gabriel Martinelli </b>en los minutos finales, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.El gran protagonista de la tarde venía siendo <b>Erling Haaland</b>. El punta noruego atraviesa un arranque de temporada espectacular y abrió el marcador cuando el encuentro apenas empezaba.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra">Repasá la tabla de posiciones de la Premier League </a></b>Los 'Ciudadanos' armaron una contra con el propio <b>Haaland </b>y <b>Foden </b>que acabó en las botas del delantero y definió con un derechazo cruzado para derribar la cabaña del español <b>David Raya</b> a los 9 minutos.<b>Haaland </b>se mantiene como el máximo goleador de la liga inglesa con seis dianas tras disputar las primeras cinco fechas. Además registra un tanto en la Champions League.Los dirigidos por <b>Mikel Arteta </b>intentaron reaccionar con remates de <b>Trossard </b>y <b>Gyokeres</b>, pero carecieron de puntería y parecía que <b>Ederson </b>se marchaba de Londres con la portería en cero... hasta que apereció<b> Martinelli</b>.