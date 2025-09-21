Internacionales

¡Duro golpe para Guardiola! Arsenal le arrebató el triunfo al City en los últimos minutos con un golazo de Martinelli

Los 'Gunners' rescataron el empate en el añadido con el tanto del delantero brasileño, que había ingresado de cambio.

2025-09-21

Manchester City se presentó este domingo en el Emirates Stadium y estuvo a punto de vencer al Arsenal (1-1) si no hubiese sido por la gran anotación de Gabriel Martinelli en los minutos finales, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

El gran protagonista de la tarde venía siendo Erling Haaland. El punta noruego atraviesa un arranque de temporada espectacular y abrió el marcador cuando el encuentro apenas empezaba.

Los 'Ciudadanos' armaron una contra con el propio Haaland y Foden que acabó en las botas del delantero y definió con un derechazo cruzado para derribar la cabaña del español David Raya a los 9 minutos.

Haaland se mantiene como el máximo goleador de la liga inglesa con seis dianas tras disputar las primeras cinco fechas. Además registra un tanto en la Champions League.

Los dirigidos por Mikel Arteta intentaron reaccionar con remates de Trossard y Gyokeres, pero carecieron de puntería y parecía que Ederson se marchaba de Londres con la portería en cero... hasta que apereció Martinelli.

Antes, Haaland tuvo para ampliar la ventaja tras un pase de Reijnders que lo dejaba prácticamente solo con Raya y con Foden pidiendo por la derecha, pero el noruego decidió disparar y su remate fue tapado por el guardameta y luego desvidado por la defensa al córner.

Arteta decidió darle entrada a Martinelli en los últimos diez minutos por Jurrien Timber y el atacante brasileño cumplió marcando el empate a los 93' con un remate por encima ante la salida de 'Gigio' Donnarumma que desató la locura en el Emirates Stadium.

De esta manera, el City cumple cinco partidos sin poder derrotar al Arsenal. El equipo de Guardiola se queda en el noveno puesto de la clasificación con siete unidades mientras que los 'Gunners' se ponen como escoltas del líder Liverpool al sumar 10 unidades.

