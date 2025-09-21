¡Duro golpe para Guardiola! Arsenal le arrebató el triunfo al City en los últimos minutos con un golazo de Martinelli

Manchester City se presentó este domingo en el Emirates Stadium y estuvo a punto de vencer al Arsenal (1-1) si no hubiese sido por la gran anotación de Gabriel Martinelli en los minutos finales, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

El gran protagonista de la tarde venía siendo Erling Haaland. El punta noruego atraviesa un arranque de temporada espectacular y abrió el marcador cuando el encuentro apenas empezaba.

Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

Los 'Ciudadanos' armaron una contra con el propio Haaland y Foden que acabó en las botas del delantero y definió con un derechazo cruzado para derribar la cabaña del español David Raya a los 9 minutos.

Haaland se mantiene como el máximo goleador de la liga inglesa con seis dianas tras disputar las primeras cinco fechas. Además registra un tanto en la Champions League.

Los dirigidos por Mikel Arteta intentaron reaccionar con remates de Trossard y Gyokeres, pero carecieron de puntería y parecía que Ederson se marchaba de Londres con la portería en cero... hasta que apereció Martinelli.