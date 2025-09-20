Manchester United superó al Chelsea en un duelo de rojas en la Premier; Casemiro anotó y también fue expulsado

Con diez minutos aún por disputarse, el desenlace quedaba completamente abierto, con Old Trafford en tensión y un <b>Chelsea </b>lanzado en busca del empate.En el minuto 83, <b>Bruno Fernandes</b> tuvo la sentencia con una gran jugada individual, pero <b>Jorgensen </b>evitó el tercero con una buena parada.El <b>Chelsea </b>no volvió a generar peligro y el <b>United </b>amarró su segunda victoria en la Premier League, un resultado que da aire a <b>Ruben Amorim</b>, mientras que los 'Blues' quedan ya a siete puntos del <b>Liverpool</b>, único equipo con pleno de triunfos en este inicio de campeonato.