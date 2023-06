“Mbappé no nos pertenece, es libre y tiene derecho a hacer lo que quiera... ya sea en el Real Madrid o en otro sitio”

Pese a que Kylian Mbappé ha reiterado que su intención es jugar con el PSG la temporada que viene, su futuro no está garantizado en París. El delantero no renovará su contrato más allá del 2024 y medios franceses publican que no se descarta que el club parisino lo ponga en venta durante este mercado de verano.

La decisión del jugador ha generado todo tipo de comentarios. Algunos salen en su defensa y otros lo critican. Bixente Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998, respalda al joven atacante y considera que es libre de que hacer lo que quiera. En un articulo de opinión para L’Equipe, el exdefensor dijo lo siguiente: “No hay nada que me ofenda o me escandalice en el anuncio de Kylian Mbappé de que no ampliará su contrato en París más allá de 2024. El PSG le dio la opción de no ejercerla cuando firmó su nuevo contrato hace un año, así que no veo qué podrían echarle en cara ahora los dirigentes”. Y añade: “Si acepta ser vendido este verano, allá él, pero si quiere seguir adelante con su contrato, como tiene derecho a hacer, su elección es más que respetable. No veo por qué debería sentirse obligado a dejar al PSG por una cantidad en concepto de traspaso”.