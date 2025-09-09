Mbappé fue salvado por el VAR: Francia derrota a Islandia y es líder solitario en el grupo D de la Eliminatoria de Europa

<b>Francia </b>y <b>Kylian Mbappé </b>se sobrepusieron a todo contra <b>Islandia</b>, a la que superaron tras un error de <b>Michael Olise </b>que lo condicionó todo y obligó a la remontada del conjunto galo, en duda después, desde el minuto 67 en adelante, por una temeraria entrada de <b>Aurelien Tchouameni</b>, castigada con expulsión a través del VAR, que también invalidó el 2-2 a Andri Gudjohnsen por un agarrón sobre <b>Konaté </b>en el 87.El triunfo era corto hasta entonces y merecido sin ninguna duda, pero terminó dentro de la polémica. Primero concedido el 2-2 al atacante islandés, entre la frustración de todos y cada uno de los franceses en el Parque de los Príncipes, el vídeo descubrió el tirón en su camiseta por el que quizá <b>Konaté </b>no acertó a despejar como debía haberlo hecho.