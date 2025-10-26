Mbappé falló ante Szczesny: el polémico penal que perdonó en el Clásico Real Madrid-Barcelona

El defensor azulgrana intentó cortar un centro de Bellingham dentro del área desde la derecha y el balón terminó impactando en su brazo. El silbante aún no tomaba una decisión, ya que la jugada no era tan clara.

Kylian Mbappé perdió la oportunidad de anotar su doblete desde el manchón penal. El VAR había llamado al árbitro Soto Grado para que revisara una cuestionable mano de Eric García en el arranque del segundo tiempo.

El VAR llamó al colegiado para confirmar que había argumentos para sancionar la mano de Eric García como penal. Tras discutirla por varios segundos, Soto Grado pitó la pena máxima a favor de los blancos.

La afición del Santiago Bernabéu festejaba, ya que su equipo podía aumentar la ventaja en el marcador. Mbappé, que había marcado el primer tanto de la tarde, era el encargado de ejecutarlo, pero nunca se imaginó que fallaría frente a Szczesny.

El punta francés disparó al costado derecho y ahí apareció el guante del portero polaco para desviar el remate al tiro de esquina.

