Mbappé falló ante Szczesny: el polémico penal que perdonó en el Clásico Real Madrid-Barcelona

El VAR llamó al colegiado para confirmar que había argumentos para sancionar la mano de <b>Eric García </b>como penal. Tras discutirla por varios segundos, <b>Soto Grado </b>pitó la pena máxima a favor de los blancos.La afición del Santiago Bernabéu festejaba, ya que su equipo podía aumentar la ventaja en el marcador. <b>Mbappé</b>, que había marcado el primer tanto de la tarde, era el encargado de ejecutarlo, pero nunca se imaginó que fallaría frente a <b>Szczesny</b>.El punta francés disparó al costado derecho y ahí apareció el guante del portero polaco para desviar el remate al tiro de esquina.<br />