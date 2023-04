Filtraron el contrato que el Barcelona le ofrecerá a Messi: salario por temporada y el gran sacrificado por su posible vuelta

“Leo y su familia saben el afecto que les tenemos. Tengo la espina clavada de que Messi no pudiera seguir en el Barcelona. Participé en las negociaciones de renovación en su día, pero por desgracia no condujeron a buen puerto. Si hablamos de La Masía, hablamos de Messi. Me gustaría que volviese y muchos aficionados seguro que comparten mis palabras. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Claro que estamos en contacto con ellos”, aseguró Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, sobre el retorno del delantero.

En ese contexto, el Barça está preparando un oferta para convencer a Messi de volver a casa. El directivo explicó que quedan dos meses para presentar en LaLiga un plan de viabilidad de garantías por el fair play financiero.

Esa propuesta que espera el ‘10’ estaría tomando forma. Según adelanta el periodista José Álvarez, que maneja de primera mano toda la actualidad del club catalán, el contrato que planean darle a Leo sería de una temporada, con otra opcional, y con un salario que ronda apenas los 6 ó 7 millones de euros por cada una.