OFICIAL: La contundente respuesta de Barcelona luego de que Messi fichara por el Inter de Miami y el homenaje a Leo

Debido a las dificultades económicas del Barcelona, “nunca llegamos a hablar del contrato”.

“Lo económico nunca fue un problema para mí (...) Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”.

En la entrevista a los dos diarios barceloneses, Messi reconoció sentirse “dolido” por cómo dejó el Barcelona en 2021 y lamentó no haberse ido del club azulgrana como “hubiese merecido”.

“Me fui de una manera rara, me habría gustado despedirme como se hizo ahora a ‘Busi’, Jordi, o como les pasó a Xavi e Iniesta en su momento. Me habría gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente bien”, declaró.