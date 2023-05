La brutal nueva oferta del Al Hilal por Messi: el impactante aumento de salario anual que dobla a Cristiano Ronaldo

El argentino, que no seguirá en el PSG , recibió una nueva oferta procedente de Arabia Saudita, concretamente del Al Hilal , rival de Al Nassr de Cristiano Ronaldo .

En principio, la oferta era de 350 millones de dólares por temporada, pero no tuvo el efecto esperado porque Messi sigue sin decidir.

Leo no ha definido nada aún y en su mente también está la posibilidad de volver a Barcelona . Lo que es cierto que la escuadra culé jamás le va a ofrecer esas enormes cifras.

“Leo aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barça, siente este club como su casa”, lanzó Laporta en en una entrevista con TV3.

En caso de aceptar, Messi sería el deportista mejor pago de la historia por encima de Cristiano Ronaldo que gana 250 millones por año.