Messi recibe premio por ser el futbolistas con más títulos de la historia y responde si llegará al Mundial 2026

“No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales. Fue espectacular ver el vídeo. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer”.

“Vi fotos de mi primer trofeo de niño, pero no lo recuerdo. Seguramente, como alguno de mis hijos, no era consciente de todo lo que iba a venir. Disfruté del fútbol desde muy pequeño. Es mi pasión”.

“Me encanta jugar al fútbol. Hace poco estuve en un Monumental repleto con Argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande. Veníamos a hacer más grande a este club, no venía a retirarme. Tenemos suerte de conseguir más títulos”.

¿Próximo objetivo o sueño?

“Pude cumplir todos mis sueños y logré muchos más de los que soñaba cuando chico. Dios me lo regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un Mundial. Gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona. También gané en Paris y ahora con Inter. Luchas con seguir consiguiendo muchas más cosas”.

¿Mundial 2026?

“Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no”.

El reproche de Thiago, Mateo y Ciro (sus hijos)

“Nuestros hijos me van a reprochar no estar aquí. Ahora entienden todo. Amo lo que hago. Disfruto estando dentro del campo. El otro día disfruté del Monumental coreando mi nombre y eso es lo máximo. He luchado muchísimo para que llegue este momento y lo disfruto más que nunca. Cuando se acerca el final... uno valora muchas más cosas. Venir aquí no era una retirada. Era para hacer grande a un club muy nuevo. Estamos cerca de seguir ganando títulos”.