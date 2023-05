Messi es atacado en París: “No lo quiero ver más en el PSG, no nos hará ganar nada, si renueva ya no vuelvo al estadio”

En ese contexto volvió a aparecer el exfutbolista francés, Jerome Rothen . El ahora comentarista en RMC Sports no se cansa de criticar a Leo y le pidió nuevamente que se marche de París.

Le Parisien publicó que el entorno de Messi le pidió al PSG un aumento salarial importante para continuar. Pero el equipo no está dispuesto porque podría cobrar más que Mbappé , algo que estaría prohibido.

“A Messi no lo quiero ver más en el PSG. Él no quiere invertir en este club. Vi su declaración donde decía: ‘estoy bien, aclimatado’. Pero, ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? En los partidos que importan desaparece por completo. Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos de la Copa del Mundo”, apuntó Rothen.

“Messi vino al PSG porque sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada. El año pasado contra Real Madrid todos le cayeron encima a Donnarumma, pero él no hizo nada más”, sostuvo.