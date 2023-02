“La renovación de Messi es una terrible idea, nunca se esfuerza por poner adelante al club; Mbappé es la estrella del PSG”

“Es muy bueno que tengas la imagen de Messi para dos años, el mejor jugador de todos los tiempos, pero no podemos quedarnos en un partido contra el Toulouse. Ahí estuvo solo en el ataque porque no estuvieron el resto”, señala.

Seguidamente explicó lo que significa económicamente la renovación del rosarino para el PSG. “La prórroga de Messi no sería buena, ya hablando de números. Manejar a los tres es complicado. Después está la masa salarial, que se ha disparado. Ahí tienes la oportunidad de recuperar una gran suma de dinero porque el salario de Messi te puede permitir reclutar y mejorar tu plantilla. Por eso es una terrible idea”.

Para cerrar, Rothen cargó por la actitud de Messi hacia la afición del PSG y aclaró que es otro punto negativo para la extensión del contrato.

“En términos de imagen y lo que refleja, no entendería que Messi quiera prolongar la aventura. No hace ningún esfuerzo para poner adelante al club. No va a dar las gracias a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso en la celebración de sus goles, se corea su nombre, nunca tiene un gesto bonito hacia la grada para agradecer. Entonces, él no quiere invertir más en eso. Es una falsa buena idea”, sentenció.