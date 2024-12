La reacción de Messi que emociona al Barcelona: “los extraño mucho, me encantaría volver a ver...”

“Como jugador del Barça, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento”, ha afirmado Messi.

El futbolista más importante en los 125 años de historia de la entidad azulgrana también ha querido enviar un mensaje a los aficionados culés: “Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo”.