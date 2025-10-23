Messi deja claro por qué renovó con Inter Miami y no gustará a los fans de Barcelona: "Desde que llegué soy muy feliz"

<b>Messi </b>dejó claro que se encuentra muy feliz en el club de Florida y expresó que es un sueño y una realidad hermosa haber renovado su contrato con 'Las Garzas'. Esta frase no gustará a los aficionados del <b>Barcelona</b>, ya que muchos soñaban con un regreso del '10' al club azulgrana.El capitán de la <b>Selección de Argentina</b>, de 38 años, seguirá en el <b>Inter Miami</b>, equipo presidido por <b>David Beckham </b>y jugará en el nuevo estadio, el Freedom Park, cuyas obras terminarán en 2026.