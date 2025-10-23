Messi deja claro por qué renovó con Inter Miami y no gustará a los fans de Barcelona: "Desde que llegué soy muy feliz"

Lionel Messi aseguró este jueves, tras renovar su contrato con el Inter Miami hasta 2028, que seguir en el club de Florida "además de ser un sueño, es una realidad hermosa". "Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo Messi en declaraciones facilitadas por el club.

Messi dejó claro que se encuentra muy feliz en el club de Florida y expresó que es un sueño y una realidad hermosa haber renovado su contrato con 'Las Garzas'. Esta frase no gustará a los aficionados del Barcelona, ya que muchos soñaban con un regreso del '10' al club azulgrana. El capitán de la Selección de Argentina, de 38 años, seguirá en el Inter Miami, equipo presidido por David Beckham y jugará en el nuevo estadio, el Freedom Park, cuyas obras terminarán en 2026.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", añadió Messi desde el sitio donde se desarrolla el nuevo estadio.