OFICIAL: Lionel Messi impacta con su decisión final con el Inter Miami y aquí jugará hasta 2028

Se acabaron las especulaciones: Messi firma un nuevo contrato y decide dónde jugará hasta 2028.

2025-10-23

¡Ya es oficial! Lionel Messi seguirá en el Inter Miami, con el que la leyenda del fútbol renovó contrato hasta diciembre de 2028. El propio club de Florida anunció la extensión este jueves a través de un video, apenas un día antes del primer partido del equipo en los playoff de la MLS, frente a Nashville.

Con 36 años, Messi se unió al Inter Miami en julio de 2023, luego de su paso por el París Saint-Germain, al que había llegado en 2021 tras cerrar su histórica etapa en el FC Barcelona, el club de sus amores.

Esta renovación garantiza que el astro argentino continúe ligado al Inter Miami en un momento clave para la franquicia, que se prepara para inaugurar su nuevo estadio el próximo año. En el video publicado por la institución se muestran los avances de la construcción del nuevo recinto y se ve a Messi estampando su firma en el acuerdo.

Durante meses se había especulado con la posibilidad de que el astro argentino regresara al FC Barcelona para cerrar su carrera en el Camp Nou o que cumpliera el sueño de jugar profesionalmente en Newell’s Old Boys, el club de su infancia. Sin embargo, el capitán argentino optó por continuar su aventura en Estados Unidos, donde, según él mismo ha dicho, encontró la tranquilidad que buscaba junto a su familia.

En mayo, tras una derrota ante Orlando City por la MLS, el argentino había encendido las alarmas al ser consultado por su renovación. “Todavía no sé nada”, respondió entonces con una sonrisa cómplice, dejando abierta la puerta a cualquier escenario. Hoy, esa incertidumbre quedó atrás con el anuncio oficial del club.

Desde su llegada a La Florida como agente libre, Messi ha sido determinante. En apenas dos temporadas disputó 82 partidos, marcó 71 goles y repartió 37 asistencias. Además, conquistó dos títulos y rompió varios récords históricos en el proceso.

El rosarino ya es el máximo goleador en la historia del Inter Miami con 71 tantos, seguido por su amigo y compañero Luis Suárez, que suma 42. También se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS en registrar 35 o más contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas.

RECONOCIMIENTOS DE LIONEL MESSI

La lista de reconocimientos personales de Messi, por su parte, incluye un récord de ocho Balones de Oro, tres premios The Best al Jugador de la FIFA y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA, lo que lo convierte en el único jugador en ganar el premio en dos ocasiones. También ha ganado tres Premios al Jugador del Año de la UEFA, seis Botas de Oro Europeas, seis reconocimientos al Mejor Jugador de La Liga, ocho Trofeos Pichichi y 16 premios al Futbolista Argentino del Año.

Además de los títulos y reconocimientos personales, Messi también ostenta varios récords en diversas competiciones. Famosamente, tiene el récord de más goles anotados en un año natural, anotando la asombrosa cifra de 91 goles en 2012. También ostenta los récords de más goles en las cinco grandes ligas de Europa (496), más goles en LaLiga (474), más goles en LaLiga en una sola temporada (50), más goles en la fase de grupos de la UEFA Champions League (80), más goles en octavos de final de la UEFA Champions League (29) y más temporadas consecutivas marcando en la UEFA Champions League (18). Con Argentina, Messi ostenta los récords de más partidos internacionales (195), más goles (114) y más goles en la Copa Mundial (13), además de tener el récord internacional de más apariciones en partidos de la Copa Mundial (26) y ser el único jugador en marcar en la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial.

