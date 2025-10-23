OFICIAL: Lionel Messi impacta con su decisión final con el Inter Miami y aquí jugará hasta 2028

¡Ya es oficial! <b>Lionel Messi </b>seguirá en el <b>Inter Miami</b>, con el que la leyenda del fútbol renovó contrato hasta diciembre de 2028. El propio club de Florida anunció la extensión este jueves a través de un video, apenas un día antes del primer partido del equipo en los playoff de la <b>MLS</b>, frente a <b>Nashville</b>.Con 36 años, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/andy-najar-messi-video-platica-inter-miami-nashville-mls-partido-NK27878467" target="_blank">Messi </a></b>se unió al <b>Inter Miami </b>en julio de 2023, luego de su paso por el París Saint-Germain, al que había llegado en 2021 tras cerrar su histórica etapa en el <b>FC Barcelona</b>, el club de sus amores.