OFICIAL: Lionel Messi impacta con su decisión final con el Inter Miami y aquí jugará hasta 2028

¡Ya es oficial! Lionel Messi seguirá en el Inter Miami, con el que la leyenda del fútbol renovó contrato hasta diciembre de 2028. El propio club de Florida anunció la extensión este jueves a través de un video, apenas un día antes del primer partido del equipo en los playoff de la MLS, frente a Nashville. Con 36 años, Messi se unió al Inter Miami en julio de 2023, luego de su paso por el París Saint-Germain, al que había llegado en 2021 tras cerrar su histórica etapa en el FC Barcelona, el club de sus amores.

Esta renovación garantiza que el astro argentino continúe ligado al Inter Miami en un momento clave para la franquicia, que se prepara para inaugurar su nuevo estadio el próximo año. En el video publicado por la institución se muestran los avances de la construcción del nuevo recinto y se ve a Messi estampando su firma en el acuerdo. Durante meses se había especulado con la posibilidad de que el astro argentino regresara al FC Barcelona para cerrar su carrera en el Camp Nou o que cumpliera el sueño de jugar profesionalmente en Newell’s Old Boys, el club de su infancia. Sin embargo, el capitán argentino optó por continuar su aventura en Estados Unidos, donde, según él mismo ha dicho, encontró la tranquilidad que buscaba junto a su familia.

En mayo, tras una derrota ante Orlando City por la MLS, el argentino había encendido las alarmas al ser consultado por su renovación. “Todavía no sé nada”, respondió entonces con una sonrisa cómplice, dejando abierta la puerta a cualquier escenario. Hoy, esa incertidumbre quedó atrás con el anuncio oficial del club. Desde su llegada a La Florida como agente libre, Messi ha sido determinante. En apenas dos temporadas disputó 82 partidos, marcó 71 goles y repartió 37 asistencias. Además, conquistó dos títulos y rompió varios récords históricos en el proceso.

El rosarino ya es el máximo goleador en la historia del Inter Miami con 71 tantos, seguido por su amigo y compañero Luis Suárez, que suma 42. También se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS en registrar 35 o más contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas.

RECONOCIMIENTOS DE LIONEL MESSI