Barcelona recibe la peor noticia a tres días del Clásico: Real Madrid y Mbappé son los más beneficiados

Antes de enfrentarse el próximo domingo al<b> Real Madrid,</b> el Barça realizará otras dos sesiones de entrenamiento, y<b> Hansi Flick,</b> entrenador del equipo azulgrana, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa el sábado.El técnico germano, sancionado con un partido de suspensión tras ser expulsado la pasada jornada frente al <b>Girona</b> por protestar, no podrá sentarse en el banquillo del <b>Bernabéu </b>a no ser que fructifique el recurso que el Barcelona ha presentado ante el Comité de Apelación para revertir el castigo.