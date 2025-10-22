Barcelona estará de acuerdo: Villarreal arremete contra la Liga Española con el comunicado que nadie esperaba

El Villarreal lamentó este miércoles lo que calificó de "mala gestión" de LaLiga de todo lo que ha rodeado a la disputa en Miami (Estados Unidos) de su partido contra el Barcelona de diciembre y la "falta de respeto" por anunciar su cancelación mientras el equipo amarillo jugaba en Liga de Campeones. "El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", señala el club en un comunicado.

La entidad recuerda que era "una iniciativa que nace de la propia Liga para la expansión global de la competición" y que habían aceptado porque consideraban que era "un proyecto muy bueno para el crecimiento del club y, sobre todo, para la contribución del desarrollo de la competición". Eso sí, desvela en su escrito que puso "dos condiciones fundamentales y de cumplimiento obligatorio para su realización". Por un lado, "que el dinero destinado a esta iniciativa por LaLiga" fuera "para compensar a los abonados del Villarreal" que perdían un partido de sus abonos y que sirviera para que viajaran gratis a Miami o para devolverles parte del dinero del pase. La otra condición era que "ninguno de los dos clubes participantes" obtuviera "ningún beneficio económico directo por parte de LaLiga por disputar dicho partido, ya que el dinero debía ir dirigido para compensar a los abonados del Villarreal y porque además sería injusto para el resto de clubes de LaLiga". El club explica que LaLiga accedió a las peticiones e inició la solicitud de "los permisos correspondientes y trasladar toda la información al resto de clubes y a los distintos organismos competentes como a la RFEF, UEFA, FIFA y AFE". El Villarreal recuerda que, desde el comienzo, se puso "a total disposición de LaLiga y le insistió en la importancia de trabajar con antelación y planificación para poder atender todas las necesidades correspondientes".

"Al no haber avances en el desarrollo y organización por parte de LaLiga, el Villarreal CF le ha transmitido su máxima preocupación en reiteradas ocasiones a dicho organismo y le instó a definir aspectos tan básicos y fundamentales como la confirmación del horario del partido y la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura, vitales para poder comenzar con la organización", añade. De hecho, el club desvela que planeaba retirarse del proyecto si en la reunión prevista para este jueves "no se resolvían dichas cuestiones de forma inmediata". El martes, minutos antes del inicio de su partido de Liga de Campeones ante el Manchester City, el club recibió una llamada de LaLiga con el anuncio de la cancelación "por decisión de la empresa promotora", pero se le transmitió "que era una información confidencial y que se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta, tal como se había hecho para notificar la confirmación del partido el 8 de octubre".