Barcelona estará de acuerdo: Villarreal arremete contra la Liga Española con el comunicado que nadie esperaba

El Villarreal lamentó este miércoles lo que calificó de "mala gestión" de LaLiga de todo lo que ha rodeado a la disputa en Miami (Estados Unidos) de su partido contra el Barcelona de diciembre y la "falta de respeto" por anunciar su cancelación mientras el equipo amarillo jugaba en Liga de Campeones."El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", señala el club en un comunicado.