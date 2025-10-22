OFICIAL: Barcelona es golpeado para el Clásico contra Real Madrid: la Liga Española confirmó el castigo

El<b> Barcelona </b>alegaba que los hechos no se correspondían con la redacción del acta, pro el <b>Comité </b>considera que el club catalán no aporta ·elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar" que Flick "no cometiera los hechos que se reflejan" en el documento arbitral.Así mismo, el franco-camerunés <b>Allan Nyon</b>, defensa del Getafe expulsado con roja directa en el partido contra el <b>Real Madrid</b> por una falta sobre el brasileño Vinicius Junior, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión "por producirse de manera violenta al margen del juego" sin estar "en posibilidad de disputar el balón", en aplicación del artículo 52 CD (130.2).