OFICIAL: Barcelona es golpeado para el Clásico contra Real Madrid: la Liga Española confirmó el castigo

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no podrá sentarse el domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico ante el Real Madrid al ser sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el Girona. El Comité ha desestimado las alegaciones presentadas por el Barcelona para dejar sin efecto la doble amonestación que vio el técnico germano por protestar y le impone dicha sanción en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias según el 52.

El Barcelona alegaba que los hechos no se correspondían con la redacción del acta, pro el Comité considera que el club catalán no aporta ·elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar" que Flick "no cometiera los hechos que se reflejan" en el documento arbitral. Así mismo, el franco-camerunés Allan Nyon, defensa del Getafe expulsado con roja directa en el partido contra el Real Madrid por una falta sobre el brasileño Vinicius Junior, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión "por producirse de manera violenta al margen del juego" sin estar "en posibilidad de disputar el balón", en aplicación del artículo 52 CD (130.2).



El Comité también ha desestimado las alegaciones del club getafense tras comprobar "que en las imágenes aportadas se aprecia un contacto físico entre el jugador sancionado y su oponente, resultando los hechos también compatibles con la descripción efectuada en el acta arbitral". Además, Álex Sancris, expulsado igualmente en el partido ante el Real Madrid por doble amonestación, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión, misma pena que deberá cumplir el sueco Carl Starfelt, defensa del Celta, después de ver la roja en el encuentro ante la Real Sociedad.