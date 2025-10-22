Real Madrid tiene impensado refuerzo: el rival más complicado para Lamine Yamal regresa 179 días después

El francés Ferland Mendy forma parte de la convocatoria de Xabi Alonso para el partido ante el Juventus de Turín de este miércoles, 179 días después de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego, mientras que el inglés Trent Alexander-Arnold no llega a tiempo. El lateral izquierdo francés no tiene minutos desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped. Por lo que esta es su primera convocatoria con Xabi Alonso al frente del equipo, que cuenta con otros dos laterales izquierdos: Álvaro Carreras y Fran García.



Por su parte, Trent, quien se reincorporó a la dinámica de grupo el lunes, finalmente no ha podido entrar en la convocatoria. El lateral derecho superó ya la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre, pero no se quieren correr riesgos y no forma parte de la lista. Además de Trent, Xabi Alonso cuenta con otras cuatro ausencias, por sendas lesiones musculares: Carvajal, Dean Huijsen, Ceballos y Rüdiger. Una convocatoria en la que entran los canteranos Fran González -portero- y Thiago Pitarch -centrocampista.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Juventus de Turín en la tercera jornada de la fase liga de la ‘Champions’ la forman:



Porteros: Courtois, Lunin y Fran González. Defensas: Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Thiago Pitarch. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. .

Lamine Yamal confirmó que Mendy es el rival más complicado que enfrent

“¿El rival más difícil? En los entrenamientos, Araujo. ¿Como rival? Tal vez Ferland Mendy”, fue lo que respondió Lamine, por ahora, porque luego puede encontrarse otro más complicado.