Real Madrid tiene impensado refuerzo: el rival más complicado para Lamine Yamal regresa 179 días después

<br />Por su parte, Trent, quien se reincorporó a la dinámica de grupo el lunes, finalmente no ha podido entrar en la convocatoria. El lateral derecho superó ya la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre, pero no se quieren correr riesgos y no forma parte de la lista.Además de Trent, Xabi Alonso cuenta con otras cuatro ausencias, por sendas lesiones musculares: Carvajal, Dean Huijsen, Ceballos y Rüdiger.Una convocatoria en la que entran los canteranos Fran González -portero- y Thiago Pitarch -centrocampista.