México vs Jamaica EN VIVO Copa América: Alineaciones, hora y canal donde ver el debut de los aztecas que llegan con dudas

“Tenemos que ver un equipo duro, con claridad con el balón. Protagonista, siempre vamos a buscar ser protagonistas. Habrá veces en las que el rival te quite el balón y debemos saber qué hacer cuando no lo tengamos. En este caso, defendernos mejor”, aseguró el viernes en conferencia de prensa el DT Jaime Lozano.

“Un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien, no porque no pudo Jamaica sino porque concedamos pocas ocasiones”, sostuvo.

Dada su cercanía geográfica y la importante comunidad mexicana residente en Estados Unidos, el Tri sabe que jugará como dueño de casa en este duelo programado para el sábado en el NRG Stadium de Houston, Texas, con capacidad para 72.000 almas.

Lozano, quien lleva un año en el cargo, reestructuró su equipo dejando fuera a figuras como el portero Guillermo Ochoa (38 años) y los atacantes Hirving Lozano (28) y Raúl Jiménez (33).

Tras ello, cayó por 4-0 contra Uruguay y por 3-2 contra un Brasil alterno, durante su preparación para esta competencia, haciendo que la afición se le fuera encima. Algunas voces han pedido su renuncia, pero eso no le inquieta.

“Yo sé que siempre lo hablamos, que es una silla (de DT) que importa mucho en el país, pero tengo que ocuparme de lo que depende de mí. Lo demás, seguramente cuando haya buenos resultados, inclinaremos un poquito más la balanza hacia nuestro favor”, consideró.