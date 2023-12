Mourinho lo humilló en la derrota de la Roma: lo puso 18 minutos y luego decidió sacarlo del partido

Cuando estaba comenzado el segundo tiempo con los dos tantos en contra de la ‘Loba’, el técnico portugués decidió meter a su compatriota Renato Sanches.

El mediocampista ingresó tras el descanso para intentar equilibrar el equipo y buscar el empate. Sin embargo, a Mou no le estaba gustando su actuación y 18 minutos más tarde lo sacó del partido.

Sin ninguna explicación, el polémico DT lo quitó para que entrara Edoardo Bove. Sanches no lo podía creer, no entendía nada, como muestran las imágenes, pero no tuvo más remedio que salir por un costado de la cancha.