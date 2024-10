Mourinho señala al City de Guardiola y hace inesperada petición si son culpables: “tendrán que darme la medalla”

Sobre la situación actual del United, que ha comenzado la temporada con once puntos de 24 posibles y sin ganar ninguno de sus dos partidos en Europa, Mourinho dijo que no piensa en ello y que les ha deseado lo mejor desde que fuera despedido en 2018.

“Me fui sin rencor y les deseo lo mejor. Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí”, añadió.