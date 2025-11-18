Mundial 2026: necesitaba 15 goles para clasificar, pero no pudo contra campeona del mundo y va al repechaje

La selección española cerró con un borrón este martes en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Turquía (2-2) su gran transcurrir en la clasificación para el Mundial 2026, pero en esta ocasión el combinado de Luis de la Fuente se relajó en demasía al tener el pase virtualmente conseguido y concedió un empate y los dos primeros goles en esta fase después de las primeras cinco victorias y la portería imbatida.

Deniz Gül, a los 42 minutos, contrarrestó en la primera parte el tanto que Dani Olmo logró a los cuatro, y ya en la segunda, en el 54, Salih Özcan marcó el 1-2 con el que le dio la vuelta al marcador, aunque Mikel Oyarzabal recompuso la situación seis minutos después para poner un 2-2 que ya no se movió.