Salió a la luz quién fue el responsable de la salida de Neymar del PSG: "Que bien que te vayas"

Luis Enrique ha puesto al PSG en lo más alto de Europa. Después de muchos años gastándose una millonada en coleccionar estrellas, el DT español, con una táctica totalmente diferente, basada en priorizar más lo colectivo que lo individualidad, ha construido un equipo que se coronó como el mejor de todos tras de ganar la Champions League la temporada anterior. En un principio, parecía extraño prescindir de jugadores como Neymar, Leo Messi o Mbappé, pero se acabó demostrando que su fórmula era la única de encaminar un club como el PSG.

Uno de los pocos que sí que confiaron desde un primer momento fue Luis Campos, el director deportivo del PSG. El secretario técnico le entregó las llaves del club a 'Lucho', que empezó a tomar decisiones de forma inmediata. Una de las primeras fue de las más polémicas: prescindir de un Neymar que en aquel momento aún era uno de los mejores futbolistas del mundo. El brasileño, contra todo pronóstico, acabó en el Al-Hilal de Arabia Saudita, que le ofreció un contrato todavía más faraónico que el que tenía en París. Sobre esta salida de Neymar se han hecho muchas especulaciones, pero ahora Luis Campos ha revelado todo en una charla con RMC Sport.