Salió a la luz quién fue el responsable de la salida de Neymar del PSG: "Que bien que te vayas"

Uno de los pocos que sí que confiaron desde un primer momento fue <b>Luis Campos</b>, el director deportivo del <b>PSG</b>. El secretario técnico le entregó las llaves del club a 'Lucho', que empezó a tomar decisiones de forma inmediata.Una de las primeras fue de las más polémicas: prescindir de un <b>Neymar </b>que en aquel momento aún era uno de los mejores futbolistas del mundo. El brasileño, contra todo pronóstico, acabó en el <b>Al-Hilal</b> de Arabia Saudita, que le ofreció un contrato todavía más faraónico que el que tenía en París.Sobre esta salida de <b>Neymar </b>se han hecho muchas especulaciones, pero ahora <b>Luis Campos </b>ha revelado todo en una charla con RMC Sport.