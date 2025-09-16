Internacionales

Salió a la luz quién fue el responsable de la salida de Neymar del PSG: "Que bien que te vayas"

Luis Campos, director deportivo del PSG, cuenta la verdad sobre el adiós del brasileño del equipo parisino.

Luis Enrique ha puesto al PSG en lo más alto de Europa. Después de muchos años gastándose una millonada en coleccionar estrellas, el DT español, con una táctica totalmente diferente, basada en priorizar más lo colectivo que lo individualidad, ha construido un equipo que se coronó como el mejor de todos tras de ganar la Champions League la temporada anterior.

En un principio, parecía extraño prescindir de jugadores como Neymar, Leo Messi o Mbappé, pero se acabó demostrando que su fórmula era la única de encaminar un club como el PSG.

Uno de los pocos que sí que confiaron desde un primer momento fue Luis Campos, el director deportivo del PSG. El secretario técnico le entregó las llaves del club a 'Lucho', que empezó a tomar decisiones de forma inmediata.

Una de las primeras fue de las más polémicas: prescindir de un Neymar que en aquel momento aún era uno de los mejores futbolistas del mundo. El brasileño, contra todo pronóstico, acabó en el Al-Hilal de Arabia Saudita, que le ofreció un contrato todavía más faraónico que el que tenía en París.

Sobre esta salida de Neymar se han hecho muchas especulaciones, pero ahora Luis Campos ha revelado todo en una charla con RMC Sport.

Luis Enrique decidió prescindir de Neymar en su primer año como DT del PSG.

El director deportivo explica que fue él quien le comunicó a Neymar que no seguiría en el club por orden de Luis Enrique. "Fue el primero en decirle a Neymar: ‘Que bien que te vayas’. Se lo dijo a la cara. Porque el ve el fútbol de otra manera: jugando en equipo, jugando con quien mejor esté en los entrenamientos cada semana", confiesa.

En la misma entrevista, Luis Campos asegura que haber fichado a Luis Enrique ha sido "el mejor trabajo" que ha hecho en la entidad parisina.

"Recuerdo la reunión que tuve en su casa en Barcelona, en pocos minutos entendí que sería él. Él también comprendió rápidamente que tendríamos esta química. Hablé con el presidente después de la reunión y uno o dos días después, estaba hecho", sentenció.

