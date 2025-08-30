"No es fácil, he hablado con él": Xabi Alonso explica por qué lo borró y ya no juega un tan solo minuto con Real Madrid

“Que hoy no haya marcado me preocupa cero. Va a seguir marcando. Hoy ha estado muy cerca, su actitud ha sido muy buena y le ha faltado por escasos milímetros. Seguro que va a tener acierto en los partidos que vienen”, dijo en rueda de prensa.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid , aseguró que le “preocupa cero” que el francés Kylian Mbappé no haya marcado este sábado ante el Mallorca, en la victoria 2-1 en la que el colegiado le anuló dos tantos por fuera de juego.

Además, se refirió a los dos fueras de juego de Mbappé, futbolista que el año pasado cayó más veces en fuera de juego en la liga.

“Se puede entrenar. Él siempre es una amenaza para el rival. Son cosas que se pueden mejorar dentro de su gran calidad para el desmarque e intuir hacia dónde tiene que ir. No me preocupa demasiado que hoy no haya marcado”, señaló.

También destacó la aportación de Vinícius, quien sí marcó, tras volver a la titularidad después de ser suplente la jornada anterior en Oviedo.

“Ha tenido buena aportación, ha sido mejor partido que el de Osasuna en casa. Su gol ha sido importante. Y luego la entrada de Rodrygo también; los tres cambios nos han dado aplomo. Necesitamos eso, que la gente esté preparada para aportar. Contento con el partido de Vini, que siga marcando, que es muy importante”, aseguró.

Un Real Madrid que, con su victoria ante el Mallorca, se va con pleno de puntos al parón internacional.

“A mí me gustaría seguir en la dinámica de tenerlos cerca. Pero mi deseo es en vano. Estos tres primeros partidos después de una minipretemproada era importante competir y a la hora de ir evolucionando en cosas e ir definiendo el camino que queremos. Nos dicen mucho estos partidos. El inicio, con nueve de nueve bueno. Con cosas buenas y cosas a corregir”, analizó.

“Estamos mejor que al inicio, evidentemente. De cara a las sensaciones y donde nos colocamos, los resultados son importantes y te refrendan el trabajo para ver que es el camino correcto. Ya después del parón empezamos con la Champions y tenemos que afinar cosas. Pero es algo normal y estoy contento”, continuó.

Tres partidos en los que Álvaro Carreras ha jugado los 90 minutos, y Fran García, titular en el Mundial de Clubes, antes de la llegada de Carreras, ninguno.

“Estoy muy contento de que Carreras se incorporara con nosotros. No pudo ser en el Mundial y ha sido ahora. La adaptación ha sido de alguien que ya conocía la casa y está siendo extraordinaria. Tiene un nivel alto de entender las cosas, hace todo bien, está concentrado todo el partido”, ponderó sobre Carreras antes de contestar a cómo gestiona que Fran García no haya tenido minutos.