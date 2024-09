No es por lesión, ni por expulsión: La razón por la que Haaland sería baja con el Manchester City de Guardiola

“Qué leyenda eres Ivar. No hay palabras para describir lo mucho que has significado para mí. ¡Las palabras no pueden describir lo mucho que te he echado de menos! ¡Cuídate menos! ¡Cuídate menos! Eso es exactamente lo que voy a hacer. Gracias por todas tus locuras. Hasta que nos volvamos a ver. Descansa en paz Ivar”, firmó junto con varias fotos en compañía de su amigo. También compartió una storie en su recuerdo.