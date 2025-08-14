Internacionales

No fue convocado por gigante de Europa porque jugará al lado de Cristiano Ronaldo: su salario será de 25 millones

Coman fuera de la convocatoria del Bayern por inminente traspaso al Al Nassr.

    Se fue para jugar a la para de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

     Kevyn Oseguera
2025-08-14

El FC Bayern ha dejado por fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman por, según el club bávaro, "conversaciones finales" para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En días pasados medios alemanes dieron por cerrado el fichaje pero el Consejo de Vigilancia del Bayern no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club árabe -según cifras oficiosas 30 millones de euros- ante lo que los negociadores pidieron una oferta mejorada.

Ahora se baraja un pago de 35 millones de dólares.

Coman tenía una oferta del Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.

El Bayern ha intentado fichar a Nick Woltemade y ha hecho una oferta al Stuttgart -el rival del sábado en la Supercopa- una oferta por valor de 50 millones de euros más variables que ha sido rechazada por el club suavo.

El dinero de Coman puede servirle al Bayern para hacer una nueva oferta.

En todo caso, el Bayern -si se confirma la marcha de Coman- deberá hacer algún movimiento en el mercado.

Coman jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. Además, marcó el gol que le dio al Bayern la Liga de Campeones en la final contra el PSG en 2020.

​​​​​​​

Redacción web
EFE

