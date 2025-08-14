No fue convocado por gigante de Europa porque jugará al lado de Cristiano Ronaldo: su salario será de 25 millones

El FC<b> Bayern</b> ha dejado por fuera de la convocatoria para la<b> Supercopa alemana </b>al francés <b>Kingsley Coman </b>por, según el club bávaro, <i>"conversaciones finales"</i> para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el Al Nassr de <b>Cristiano Ronaldo</b>.En días pasados medios alemanes dieron por cerrado el fichaje pero el Consejo de Vigilancia del <b>Bayern</b> no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club árabe -según cifras oficiosas <b>30 millones de euros- </b>ante lo que los negociadores pidieron una oferta mejorada.