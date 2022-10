Futbolista español es apuñalado por la espalda en un centro comercial de Milán; se reporta un fallecido

Entre los heridos figura el español Pablo Marí, defensor central que se desempeña en el Monza de la Serie A, a préstamo del Arsenal.

El futbolista, hospitalizado, se encuentra consciente y puede hablar, indicó a la AFP una fuente cercana del club italiano.

“Querido Pablo, estamos contigo y con tu familia, te queremos, sigue luchando como tú sabes hacerlo, eres un guerrero y te curarás rápidamente”, dijo Adriano Galliani.

Galliani, uno de lo altos mandos del Monza junto a Silvio Berlusconi, se trasladó al hospital donde está Marí y ratificó lo siguiente a la cadena Rai: “El jugador presenta una herida bastante profunda en la espalda, penetrante, pero que no tocó órganos vitales como pulmones: no tiene riesgo vital. Me dicen que se debe recuperar bastante rápido. Tiene músculos lesionados, pero no es muy grave. Está consciente y le están dando puntos en un quirófano. Pero, repito, no es una amenaza para su vida”.

El estado de Marí lo ratificó también su exentrenador en el Arsenal, Mikel Arteta, que habló en rueda de prensa tras jugar contra el PSV: “Edú, nuestro director deportivo, está en contacto con sus familiares. Pablo está en el hospital, pero parece que en buen estado”.