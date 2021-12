$!Pelea de porteros en el PSG: Pochettino responde sobre quién será titular entre Keylor y Donnarumma

Hasta el momento el duelo entre ambos beneficia al PSG. El fallo de Navas el sábado en un disparo potente de Seko Fofana es el primer gran error de uno de los dos este curso. Y en este mismo partido el costarricense también sumó un puñado de buenas paradas, como habitualmente.

Es difícil saber quién jugará contra un Brujas que se disputa a distancia con el Leipzig la tercera posición -conduce a Europa League- en un grupo en el que el City acabará primero. Lo cierto es que no habrá un titular fijo, pues Pochettino los rotará.

- Cierto equilibrio -

“A ustedes les gusta la polémica”. Así respondió Navas, poco dado a hablar, cuando dos periodistas de su país le preguntaron por la competencia.

Donnarumma se ha quejado más. “No condiciona mi rendimiento, pero es cierto que me perturba personalmente porque no es sencillo no ser titular”, dijo en noviembre en la cadena brasileña TNT Sports Brasil. “Siempre he jugado (como estelar), por lo que me duele a veces quedarme en el banco, pero estoy sereno y estoy seguro de que la situación se resolverá”, añadió.