Pep Guardiola amenaza con irse del Manchester City si no cumplen con sus exigencias en el mercado: “No me quedaré”

Consultado sobre si el club reforzará la plantilla de cara a la próxima temporada, el técnico catalán fue tajante. Más que cantidad, Guardiola exige calidad. Para él, ampliar excesivamente el número de jugadores disponibles solo generará tensiones innecesarias en el vestuario, un problema que, según sus palabras, ya le pasó factura en etapas anteriores de su carrera.

“¿Un plantel largo? Le dije al club: ‘¡No quiero eso! No quiero poner cinco, seis jugadores en la grada, no quiero eso. Lo dejaré si lo hacen. Si no hacen una plantilla corta, no me quedaré. Es imposible para mi alma poner jugadores en la grada y que no puedan jugar. Ahora pasó porque agregamos cuatro jugadores... Tres o cuatro meses no podíamos seleccionar 11 jugadores; no teníamos defensas, así que difícil. Después la gente volvió y la próxima temporada no puede ser así”, sentenció Guardiola ante los medios.

El técnico, que ha mostrado a lo largo de su carrera su preferencia por trabajar con grupos reducidos, insistió en que su vínculo con los jugadores debe ser cercano, algo que se dificulta cuando debe dejar a varios sin convocar cada semana.