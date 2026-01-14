Piojo Herrera revela que Honduras no fue al Mundial por culpa de Rueda: "No me jod**; estaban con el teléfono viendo..."

Fiel a su estilo, directo, polémico y sin filtros, el exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera, rompió el silencio y habló de la eliminación del Mundial, donde no pudo vencer a Honduras y recordó el episodio de Reinaldo Rueda, DT de Honduras que lloró, al cual criticó.Herrera lanzó fuertes críticas a Reinaldo Rueda de quien dijo que jugó a no clasificar al Mundial y luego salió llorando mientras a él, la prensa lo destrozó, pues Honduras dependía de sí, ganando para clasificar, mientras ellos necesitaban que Haití no triunfara, cosa que no pasó.