Piojo Herrera revela que Honduras no fue al Mundial por culpa de Rueda: "No me jod**; estaban con el teléfono viendo..."

Herrera lanzó fuertes críticas a Reinaldo Rueda de quien dijo que jugó a no clasificar al Mundial y luego salió llorando mientras a él, la prensa lo destrozó, pues Honduras dependía de sí, ganando para clasificar, mientras ellos necesitaban que Haití no triunfara, cosa que no pasó.

Fiel a su estilo, directo, polémico y sin filtros, el exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera, rompió el silencio y habló de la eliminación del Mundial, donde no pudo vencer a Honduras y recordó el episodio de Reinaldo Rueda, DT de Honduras que lloró, al cual criticó.

"Yo vi la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda y no puede ser que a mí me estaban matando y a él no le dijeron nada. Él salió a no perder ese partido. Si nos ganaban, Honduras clasificaba directo al Mundial. Pero los últimos 20 minutos estaban con el teléfono escuchando el otro resultado", comentó el entrenador mexicano.

Una de las cosas que lamentó el Piojo, es que Honduras en los últimos 20 minutos de la eliminatoria jugó a no ganar, según el mexicano, situación que le generó rabia. "Cuando terminó el partido se dio cuenta que con el empate estaban eliminados. Salió a no clasificar al Mundial".

Finalmente, atacó duramente a Rueda por el llanto, quien dijo en la sala de prensa que se sentía con frustración por no poder clasificar al Mundial, algo que Herrera le tiró duro porque no hizo méritos para buscar la clasificación.

"Y luego llora en la conferencia de prensa. Con todo respeto, no jodas. Al menos yo fui a buscar el triunfo para ir al Mundial, pero con el 0-0 quedó eliminado. Dijo que en toda la eliminatoria iban primeros, nada de eso, que salga a buscar el triunfo", contó Herrera en una entrevista con el periodista mexicano, Alex Blanco.