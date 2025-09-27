Polémica en España: "La falta de Arda Güler a Nico Gonzalez no me parece penal; el turco despeja primero el balón"

En el minuto 50:59 apareció el desquite de Julián Álvarez. No hubo espacio en su mente para que aparecieran fantasmas del pasado. Ni los del penalti más famoso del año, el doble toque castigado por los colegiados en el derbi madrileño en octavos de final de la Liga de Campeones que provocó un posterior cambio de norma y una inmediata eliminación del Atlético. Ni tampoco para el fallo reciente ante el Mallorca. Julián agarró el balón con personalidad y lo golpeó con dureza, a un costado de Courtois.El árbitro, Alberola Rojas, interpretó como penalti la acción defensiva de Arda Güler. Llegó a desviar un centro lateral con la punta de la bota, arriba, y posteriormente impactó con el rostro de Nico González. Era el momento perfecto al desquite de Julián y no lo desaprovechó. La extensión de su momento goleador siguió doce minutos después, cuando sentenció el derbi con una falta perfecta a la escuadra.