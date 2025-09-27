Polémica en España: "La falta de Arda Güler a Nico Gonzalez no me parece penal; el turco despeja primero el balón"

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso, con un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann. El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann.

¿HUBO POLÉMICA EN EL DERBI?

En el minuto 50:59 apareció el desquite de Julián Álvarez. No hubo espacio en su mente para que aparecieran fantasmas del pasado. Ni los del penalti más famoso del año, el doble toque castigado por los colegiados en el derbi madrileño en octavos de final de la Liga de Campeones que provocó un posterior cambio de norma y una inmediata eliminación del Atlético. Ni tampoco para el fallo reciente ante el Mallorca. Julián agarró el balón con personalidad y lo golpeó con dureza, a un costado de Courtois. El árbitro, Alberola Rojas, interpretó como penalti la acción defensiva de Arda Güler. Llegó a desviar un centro lateral con la punta de la bota, arriba, y posteriormente impactó con el rostro de Nico González. Era el momento perfecto al desquite de Julián y no lo desaprovechó. La extensión de su momento goleador siguió doce minutos después, cuando sentenció el derbi con una falta perfecta a la escuadra.