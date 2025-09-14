Tabla de posiciones Premier League: el City respira tras doblegar al United y Liverpool sigue invicto

La cuarta jornada en la Premier League se puso en marcha y este domingo el Manchester City barrió contra el United (3-0) en el Etihad Stadium, donde el noruego Erling Haaland se lució con dos tantos. El equipo de Pep Guardiola sumó su segundo triunfo del campeonato, un respiro para el técnico catalán que ve a su equipo en el octavo puesto de la tabla de posiciones con seis unidades.

La clasificación la sigue liderando el Liverpool, que más temprano sufrió para vencer de visita al Burnley con el único gol de Salah al minuto 95 desde el manchón penal. Los 'Reds' continúan invictos en la cima con 12 unidades, seguido por un Arsenal que ayer goleó al Nottinghm Forest (3-0) y registra nueve puntos en el segudo escalón. Tottenham y Bournemouth también comparten nueve unidades en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Chelsea igualó frente al Brentford (2-2) y se queda en la quinta plaza con ocho unidades.

Everton tiene siete puntos en el sexto lugar, al igual que Sunderland en el séptimo. Luego le sigue el Manchester City y Cystal Palace con seis cada uno. Y Newcsatle se coloca como décimo al registrar cinco. Manchester United, por su parte, se estanca en el puesto 14 con cuatro unidades, tras sumar solo 1 triunfo, 1 empate y sufrir su segunda caída. El único equipo que todavía no ha podido sumar es el Wolverhampton, que se encuentra en el sótano con cuatro dolorosas derrotas.