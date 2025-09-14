Tabla de posiciones Premier League: el City respira tras doblegar al United y Liverpool sigue invicto

<b>Everton </b>tiene siete puntos en el sexto lugar, al igual que <b>Sunderland </b>en el séptimo. Luego le sigue el <b>Manchester City </b>y <b>Cystal Palace</b> con seis cada uno. Y <b>Newcsatle </b>se coloca como décimo al registrar cinco.<b>Manchester United</b>, por su parte, se estanca en el puesto 14 con cuatro unidades, tras sumar solo 1 triunfo, 1 empate y sufrir su segunda caída.El único equipo que todavía no ha podido sumar es el <b>Wolverhampton</b>, que se encuentra en el sótano con cuatro dolorosas derrotas.