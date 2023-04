La decisión del PSG contra su técnico por declaraciones racistas: “No podemos tener tantos negros en el equipo”

Galtier habría insultado cuando era ténico del Niza en 2021 . De acuerdo con la información del periodista Romain Molina en el programa ‘After Foot’ de ‘RMC Sports’ , el ex director deportivo de la entidad de la Costa Azul, Julien Fournier , habría acusado a Galtier, mediante un correo electrónico.

“Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’: Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, señala el correo que habría enviado Julien Fournier.

-LA DECISIÓN DEL PSG-

Ante la noticia y según informa RMC Sports, PSG abrió una investigación para esclarecer las palabras de Galtier cuando era DT del Niza.

El futuro del entrenador puede tener un giro inesperado. La institución piensa en despedirlo por sus declaraciones racistas en agosto de 2021 de confirmarse toda la información.

Al-Khelaïfi no conocía este ‘pasado’ de Galtier y piensa seriamente en ‘fulminarlo’, asegura la prensa francesa.