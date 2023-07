Presidente del PSG confirma el plazo que le da a Mbappé para que se decida: “Si no quiere, la puerta está abierta”

Todo depende de Kylian Mbappé . El presidente del PSG agitó el mercado de fichajes tras la presentación de Luis Enrique al asegurar que el delantero debe renovar su contrato hasta 2025 si quiere seguir en el club la próxima temporada, ya que no pueden dejarlo salir libre.

“El mejor jugador del mundo no puede irse gratis”, afirmó Nasser Al-Khelaifi para cerrar la conferencia de prensa. Minutos después de esta declaración, el mandatario concedió una entrevista a Le Parisien para profundizar en el tema del futbolista.

“Queremos que se quede, pero no puede irse gratis”, reiteró. “Era nuestro acuerdo verbal y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis”, añadió.

“Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero y se va gratis, debilitando al club francés más grande. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó”, revela un Al-Khelaifi que espera que el delantero pueda cambiar de opinión.