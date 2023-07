El PSG suelta la bomba con Mbappé: “Si quiere quedarse, tiene que firmar un nuevo contrato; no puede irse gratis”

Nasser Al-Khelaifi , presidente del PSG , soltó la bomba este miércoles durante la presentación de Luis Enrique al dar el ultimátum a Kylian Mbappé. Si no renueva su contrato, se tendrá que marchar este verano.

Así de claro ha sido el mandatario para no dejar ninguna duda que el futuro del francés depende de él mismo. La intención del futbolista es cumplir con su vínculo hasta junio del 2024 y no extenderlo hasta 2025.

Pero si se mantiene firme en su decisión, el PSG lo pondrá en venta en esta ventana de transferencias, ya que no dejarán que se marche con la carta de libertad y sin dejar un tan solo euro dentro de un año.

“Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés”, aseguró Al-Khelaifi, tras darle la bienvenida a Luis Enrique.