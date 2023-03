La estrella del PSG que rechazó Zidane cuando era técnico del Real Madrid: “Es un jugador vago”

Zinedine Zidane tuvo sobre la mesa la posibilidad de contar con una estrella brasileña durante su paso como entrenador del Real Madrid. El conjunto blanco pudo apretar por el fichaje de Neymar, pero el DT no lo consideraba para reforzar al equipo.

Desde que Ney salió del FC Barcelona en 2017 rumbo al PSG, los rumores para que llegara al Santiago Bernabéu recobraron forma. Fue en el verano de 2019 cuando su llegada estuvo más cerca que nunca. Primero hubo una gran campaña de la prensa española para ligarlo de nuevo al Barça y hasta él mismo lo reconoció: “Hice todo lo que tuve a mi alcance, pero no se dio”. Una vez descartado el regreso a la entidad azulgrana se activó la opción Madrid, pero hubo una traba importante: ‘Zizou’.

El entrenador francés, aunque admiraba a Neymar por su calidad, no lo quería en el club ya que lo consideraba poco profesional. “Es un jugador vago, yo no quiero un tipo que no trabaje y confía únicamente en su talento”, le dijo Zidane al presidente Florentino Pérez.

Unas declaraciones que están plasmadas en un libro titulado “PSG: cambiar o morir (PSG, Changer ou Mourir)”. Zidane sabe perfectamente que no se puede basar únicamente en el talento para triunfar, ya que también se necesita mucho del trabajo en equipo. Sin embargo, el técnico opinaba que Neymar, por ejemplo, podía ser compatible con Cristiano Ronaldo: “No sé si es posible que llegue al Real Madrid. Lo que me preocupa es lo que me queda por delante. Después de la final (de la Champions 2018) se hablará, porque seguramente habrá cambios. Pero ahora no puedo hablar de nada. ¿Si Cristiano y Neymar son compatibles? Los buenos siempre son compatibles entre ellos. Fuera no sé, pero dentro hay química entre los buenos”.