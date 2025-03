Pensó abandonar el Barcelona en su peor momento y ahora es el mejor, Flick lo convenció: "Me llamó...."

"Cada día salían noticias de que me iba a un lado o a otro. Yo mismo estaba considerando salir de Barcelona porque no me sentía bien personalmente", ha admitido.

El brasileño ha comentado que "las cosas no funcionaban", así como que venía "de una temporada" en la que había estado "por debajo" de su nivel habitual.

"Ver a la gente pidiendo que me fuera, diciendo que no servía para el club... Cada día había un rumor diferente sobre mi salida. Empecé a considerarlo. Pero después de la Copa América, Hansi Flick me llamó y me pidió que me presentara a entrenar antes de tomar cualquier decisión, porque contaba conmigo", ha explicado.