Dos exjugadores del Real Madrid son la clave de la salida de Ancelotti y su fichaje por la selección de Brasil

Los ex jugadores brasileños jugaron bajo las órdenes de Ancelotti en el AC Milán y hablaron con el italiano en nombre de la Asociación Brasileña de Fútbol (CBF), que se ha quedado sin entrenador permanente para la selección nacional desde que Tite renunció tras su eliminación de la Copa del Mundo.

Los ex jugadores del Real Madrid Ronaldo y Kaká están desempeñando un papel clave a la hora de convencer al entrenador del cuadro merengue, Carlo Ancelotti para que se marche a Brasil.

Una fuente dijo a The Athletic: "El nombre que estamos considerando es Carlo Ancelotti. Es sólo él, no hay nadie más. "Si su contratación no se concreta, probablemente miraremos a Brasil". Queda por ver si Kaká y Ronaldo pueden convencer a Ancelotti para que ficha por Brasil.

SU TRABAJO VIENE DESDE EL 2023

Ronaldo en una de las entrevista desveló que ha si es un hecho su papel de colaborar con la federación brasileña para llevar a Ancelotti al banquillo de la verde amárela. “No fue una fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Carlo”, añadió el ex jugador del equipo merengue.

También fue claro que la razón de su no fichaje se dio a la negativa del Madrid. “Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no lo liberó”.