Real Madrid - Barcelona: la razón por la que el VAR anuló un golazo de volea a Kylian Mbappé y la respuesta del francés

Kylian Mbappé había marcado un golazo de volea en el Clásico de la jornada 10 de la Liga Española entre Real Madrid y Barcelona, pero el VAR le anuló su tanto y aquí te contamos la razón.

Arda Guler había robado de buena forma una pelota a Fermín López y tras un punterazo del turco, Kylian Mbappé quedó de cara a marco y soltó un zapatazo desde fuera del área que venció a Wojciech Szczęsny.

Mbappé celebró con todo la anotación y todo, pero el VAR entró en juego y anuló el tanto por un fuera de juego de un milímetro, algo que generó indiganción en la afición blanca, pero al final bien anulado.