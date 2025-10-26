Internacionales

Real Madrid - Barcelona: la razón por la que el VAR anuló un golazo de volea a Kylian Mbappé y la respuesta del francés

Kylian Mbappé había marcado un golazo de volea, celebró, pero el VAR amargo a todo el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé había marcado un golazo de volea en el Clásico de la jornada 10 de la Liga Española entre Real Madrid y Barcelona, pero el VAR le anuló su tanto y aquí te contamos la razón.

Arda Guler había robado de buena forma una pelota a Fermín López y tras un punterazo del turco, Kylian Mbappé quedó de cara a marco y soltó un zapatazo desde fuera del área que venció a Wojciech Szczęsny.

Mbappé celebró con todo la anotación y todo, pero el VAR entró en juego y anuló el tanto por un fuera de juego de un milímetro, algo que generó indiganción en la afición blanca, pero al final bien anulado.

La respuesta de Kylian Mbapp

Al minuto 22', Mbappé tuvo su revancha y puso de pie a todo el Santiago Bernabéu ya que no quería irse del Clásico sin marcar su tanto.

Un pase filtrado de Jude Bellingham a la carrera del fránces lo volvió a poner frente al marco del Barcelona y como de costumbre estas no las suele fallar.

Se plantó frente a Wojciech Szczęsny y de derecha lo cruzó para marcar el 1-0 del Real Madrid en el Clásico. El tanto número 11 de la temporada de la Liga Española.

