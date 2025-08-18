Tres novedades y cinco bajas: la convocatoria de Real Madrid para el debut de Xabi Alonso en la Liga Española

<br />Respecto a la realizada para el amistoso ante el Tirol disputado en Innsburck (Austria), regresa el uruguayo <b>Fede Valverde</b>, que no disputó el partido por precaución por la carga de trabajo físico en los entrenamientos, y causa baja el alemán<b> Antonio Rüdiger</b>, que debe cumplir un partido de baja en LaLiga de la pasada edición.<b>Xabi Alonso</b> no podrá contar en su reencuentro con la afición madridista del Santiago Bernabéu con los lesionados <b>Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick, </b>y ha citado al centrocampista canterano <b>Thiago Pitarch</b>. Además, los fichajes <b>Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras,</b> además de<b> Mastantuono,</b> podrán disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca en su nuevo estadio.