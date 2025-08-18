Tres novedades y cinco bajas: la convocatoria de Real Madrid para el debut de Xabi Alonso en la Liga Española

El argentino Franco Mastantuono entró en su primera convocatoria como jugador del Real Madrid, con opciones de debutar en el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, partido para el que regresa Fede Valverde, tras una sobrecarga, y en el que Xabi Alonso no podrá contar con Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, por lesión, ni Antonio Rüdiger por sanción.

Tras cuatro días de trabajo con el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos, Mastantuono es la gran novedad de la primera convocatoria oficial de la temporada de Xabi Alonso.