Real Madrid lo estaba deseando con tantas ganas, pero Xabi Alonso ratifica que reciben duro revés

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró antes de dirigir el último entrenamiento previo al regreso de LaLiga, que no recupera para la cuarta jornada, en la que visita a la Real Sociedad, a ninguno de sus lesionados, con Eduardo Camavinga siendo el que se encuentra más cerca de volver y el deseo de contar con Jude Bellingham "antes de octubre". El técnico madridista seguirá sin contar con Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, aunque confía en ir recuperando en los próximos encuentros a varios de sus jugadores de forma progresiva.

"Con Jude quiero ser un poco optimista y espero que pueda estar antes de octubre. Ha empezado a hacer cosas parciales con el grupo, sin contacto porque había que protegerlo un poquito para que soldara bien el hombro. Ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación, se encuentra muy bien pero para mañana no. Según vaya entrenando un poco más con el grupo y tenga buenas sensaciones le estamos esperando", aseguró en rueda de prensa.

Antes que el regreso de Bellingham se podrá producir si no hay ninguna recaída, el de Camavinga. "Eduardo está en los plazos parecidos a Jude. Ya entrena con el grupo, puede hacer prácticamente todo y en breve puede estar en la convocatoria. Ya tiene el alta médica", confirmó Xabi Alonso. También reconoció que "a Endrick le queda poquito" y que el jugador que más tardará en poder reaparecer es Ferland Mendy. "Le queda un poco más porque era una lesión complicada y aún le quedan unas semanas más".