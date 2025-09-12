Real Madrid lo estaba deseando con tantas ganas, pero Xabi Alonso ratifica que reciben duro revés

Antes que el regreso de<b> Bellingham</b> se podrá producir si no hay ninguna recaída, el de<b> Camavinga</b>. "Eduardo está en los plazos parecidos a Jude. Ya entrena con el grupo, puede hacer prácticamente todo y en breve puede estar en la convocatoria. Ya tiene el alta médica", confirmó<b> Xabi Alonso.</b>También reconoció que "a Endrick le queda poquito" y que el jugador que más tardará en poder reaparecer es Ferland Mendy. "Le queda un poco más porque era una lesión complicada y aún le quedan unas semanas más".