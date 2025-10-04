Real Madrid se pone líder y mete presión al Barcelona tras vencer al Villarreal; Vinicius se lució y Mbappé hizo lo de siempre

<br />Cuando más cómodo estaba el equipo de Xabi Alonso en el partido, un despiste a la espalda de Camavinga y la calidad de Mikautadze devolvían la emoción. Su derechazo seco desde la frontal apretaba de nuevo el partido. Pero Vinícius mandaba a la caseta a su marcador, Mouriño, que veía su segunda amarilla por un agarrón en carrera.Era el golpe definitivo a un partido que creció en belleza en el segundo acto. Con el desquite desde el esfuerzo de Bellingham, para robar un balón lanzándose al césped en zona alta, que acabó con el regalo de gol de Brahim a Mbappé para extender su mejor momento goleador antes de marcharse del partido con molestias en un tobillo.<b>. Ficha técnica:</b><b>3 - Real Madrid: </b>Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Bellingham, m.64), Güler (Camavinga, m.64); Mastantuono (Brahim, m.75), Vinícius y Mbappé (Rodrygo, m.83).<b>1 - Villarreal: </b>Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye (Pedraza, m.73), Comesaña (Dani Parejo, m.86); Buchanan (Mikautadze, m.46) , Moleiro (Pepé, m.46) y Tani Oluwaseyi (Altimiria, m.82).Goles: 1-0, m.47: Vinícius. 2-0, m.69: Vinícius, de penalti. 2-1, m.73: Mikautadze. 3-1, m.81: Mbappé.<b>Árbitro:</b> Guillermo Cuadra Fernández (Comité Islas Baleares). Mostró tarjeta amarilla a Tchouaméni (33) y Mastantuono (45+1) por el Real Madrid; y a Cardona (12) y Pape Gueye (69) por el Villarreal. Expulsó a Mouriño por doble amonestación (21 y 77).<b>Incidencias:</b> encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 75.216 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exportero madridista José Araquistáin.