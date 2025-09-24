Regulación y crecimiento: El ejemplo de las casas de apuestas en Perú

En los últimos años, las casas de apuestas en Perú han tenido un gran crecimiento. Esta buena noticia viene impulsada por la expansión del mercado digital y por la creciente afición deportiva en el país. Antes, era una actividad para unos pocos, pero hoy en día es un sector formal, regulado y que aporta beneficios económicos de varias maneras. Entre ellas, fomentando la innovación tecnológica y también ofreciendo nuevas oportunidades de trabajo. La regulación ha permitido destacar el lado positivo de la industria de las casas de apuestas, que se habían asociado a una visión negativa en el pasado. Desde 2022, Perú aprobó en el Congreso una ley que regula de manera específica las apuestas deportivas y los juegos de casinos online. Es todo un hito en la región, porque el país es uno de los primeros en establecer un marco normativo claro en América Latina. La legislación exige que todas las casas de apuestas que operen en el país cuenten país tengan licencia. Da igual si son físicas o digitales. Y por supuesto, están sujetas a impuestos y tienen que respetar unos estándares de transparencia y responsabilidad. Así que aumenta considerablemente la confianza de los usuarios y también la contribución de las casas a la economía peruana. El principal objetivo del marco regulatorio es proteger al consumidor y que pueda hacer sus apuestas de forma segura. Si el sistema de pago es confiable y los juegos están supervisados por la autoridad competente, se mejora la experiencia del usuario. De la misma manera, las ganancias del sector son también ingresos para el Estado. Esos beneficios se pueden destinar a servicios sociales, educativos o deportivos.

El impacto de las casas de apuestas en la economía y el mercado laboral

Uno de los grandes aportes positivos de las casas de apuestas en Perú es el económico. Las estimaciones oficiales dicen que la industria regulada mueve cientos de millones de soles cada año. Es una fuente importante para la recaudación fiscal. Con los impuestos que prevé la ley, el Estado tiene una nueva vía para disponer de un presupuesto más amplio y poder financiar sus políticas públicas. Otro pie relevante es la generación de empleo. El sector crea puestos de trabajo que además están diversificados. Se buscan cajeros y personal para atención al cliente, por un lado. Por otro, hacen falta perfiles tecnológicos, como desarrolladores y programadores web, expertos en ciberseguridad, analistas de datos y profesionales del marketing. Perú está, como muchos otros países, en un proceso de digitalización. Ese proceso fortalece la economía y también está dando oportunidades a muchos jóvenes que no encontraban salida a su formación en nuevas tecnologías. Es gracias a la competencia en el mercado de apuestas, en parte, porque esa competencia impulsa la innovación. Las casas de apuestas reguladas invierten en tener plataformas que sean modernas y atractivas, y además sean seguras y fáciles de usar. Es el caso de Betsson Perú, que ofrece una experiencia interactiva y de calidad a sus usuarios en un entorno confiable. Quienes deciden participar en los juegos en línea están ayudando a desarrollar los servicios digitales de calidad en Perú. Desde la encriptación de datos, a la puesta en marcha de métodos de pago en línea que sean seguros y tengan opciones para todos los gustos. También aplicaciones para móviles o juegos que han fomentado la carrera de muchos desarrolladores. En su conjunto, son medidas que consiguen que los usuarios tengan más confianza en un entorno transparente y gestionado con responsabilidad.

Las plataformas apuestan por el desarrollo local y el juego responsable