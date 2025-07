La respuesta de su rival no se hizo esperar: “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr".

El tiempo pasó y, al menos para Ríos, lo que sucedió en la cancha, quedó en la cancha. Ahora habrá que ver si el jugador de Argentina también dejó atrás la pelea que tuvieron con sus selecciones.