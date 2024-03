Si no iba al psicólogo, se suicidaba: la estrella de Brasil revela su lado más oscuro de la vida tras el Mundial de Qatar 2022

El delantero de los Spurs y de Brasil, Richarlison, concedió una entrevista a ESPN donde contó más detalles de su momento más oscuro después de la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022. Del mismo modo, habló sobre la situación que vivió en su casa y lo que le dijo a su padre luego de su participación en el Mundial.

La estrella de Brasil reveló que la ayuda psicológica le “salvó la vida”, y profundizó acerca de su peor momento después de la eliminación en los cuartos de final de la Verdeamarelha ante Croacia en el Mundial de Qatar.

“Sólo yo sé lo que pasé después de la Copa del Mundo. Descubrir cosas acá en mi casa, de la gente que vive conmigo hace más de siete años. Una locura. Ir con mi padre, el hombre que corrió atrás de mi sueño y decirle: “Papá quiero desistir...”. Era una locura. Acababa de disputar una Copa del Mundo, estaba en mi mejor momento”, empezó diciendo en la entrevista.

SUICIDIO

“Estaba llegando al límite, ¿sabes? No voy a hablar de suicidio, pero estaba en una depresión. Quería rendirme. Estaba sufriendo muchos ataques después de la Copa. Y junto con ese problema personal que tenía en casa me afectó mucho. Nunca me sentí que era tan fuerte mentalmente. Después de la Copa del Mundo parecía que todo se venía abajo”, detalló el atacante de 26 años al hablar de cómo se sintió tras el Mundial.

AYUDA PSICOLÓGICA Y LO IMPORTANTE EN EL DEPORTE ”Di una entrevista recientemente.. creo que el psicólogo, queriendo o no, me salvó la vida. Solo pensaba basura. En Google solo buscaba basura, solo quería ver basuras de muerte. Y hoy puedo hablar. Hoy la profesional me vino a agradecer por abrir esto al mundo del fútbol y al mundo en general también, porque es muy importante”. Y recomendó: “Buscá un psicólogo si lo necesitas. Porque está bueno que puedas hablar con una persona”.

MEJORÓ SU RENDIMIENTO

Cuando Richarlison pidió ayuda en septiembre y sus números no eran bueno. El atacante solo había marcado cuatro tantos en 40 partidos, después de que los Spurs pagaran 60 millones de libras (68 millones de euros) por él. Tras comenzar su tratamiento y superar un problema en la ingle en noviembre, Richarlison ha marcado nueve goles con los Spurs y se ha vuelto a ganar la confianza con la Canarinha, que lo ha convocado para los partidos amistosos contra Inglaterra (23 de marzo) y España (26 de marzo).